越通社河内——随着旅游业的增长，广宁省近段时间已加大旅游住宿单位投资力度，并提高其质量，使旅游住宿单位数量迅速增长，实现形式多样性，有助于为当地旅游产品创造吸引力，满足游客的不同消费水平和多样性需求。可观的数字仅在今年上半年，广宁省接待游客量达580万人次，同比增长12%；其中，外国游客量达200万人次，同比增长9%，旅游收入达8.3万亿越盾，同比增长23%。过夜游客量达230万人次，同比增长5%；其中，外国游客量达110万人次，同比增长17%。值得一提的是，广宁省接待来自140个国家和地区的外国游客，其中，中国、中国台湾、韩国、日本等东北亚地区游客量占55%，其中大多数是中国和韩国游客，西欧地区游客量占16%，北美地区游客量占6%。今年上半年，广宁省旅游住宿单位的入住率约达50%，同比增长25%；平均收入达超过3万亿越盾。从此可看，赴广宁省的游客住宿率呈现增长趋势，特别是外国游客。广宁省旅游局领导表示，今年前几个月该省旅游业呈现良好发展势头。广宁省已面向正确方向而展开投资，同步升级改造基础设施，吸引有潜力投资商，投入最具吸引力旅游产品，诸如：下龙海洋公园、广宁省规划与展览宫和广宁省博物馆、图书馆以及德姆、皇家莲花、诺富特、Vinpearl等国际品牌酒店。下龙湾已肯定自己的强有力且高等级品牌，其是独特的旅游产品，并吸引外国游客的关注。与此同时，该省实现旅游发展互联互通，促进扩大国内外市场来自南方，特别是胡志明市游客量见有起色。住宿单位投资者注重投入基础设施升级改造工作，人力资源培训，打造品牌。值得一提的是，2017年上半年赴广宁省的中国游客量猛增，有助于提高旅游住宿单位功率和营业额，特别是二星级以下的酒店。应注重住宿单位质量广宁省旅游厅的统计数据显示，截至目前，广宁省有约2.0398万套房间的1354个住宿单位, 比2011年增加7665套房间的318个住宿单位，比2016年增加5100套房间的242各单位。其中，已被分级的住宿单位共1036个和1.7011万套房间，比2011年增加876个单位和11822套房间，比2016年增加159各单位和3349套房间。但是，住宿单位质量还不高。三到五星级酒店和豪华公寓主要集中在下龙、芒街、锦普等各市和东朝市乡。5星级酒店集中在下龙和芒街两市，共5家酒店和1667套房间，占已被分级的住宿单位房间总数的10%。值得一提的是，云屯、姑苏、汪秘、广安等个地方未有三到五星级酒店。这可能是限制旅游中心推广目的地品牌和吸引高质量游客的因素。广宁面向将旅游业打造成经济尖锐行业的目标。当地旅游业近段时间已见有起色，特别是在住宿服务改善力度。但是，住宿单位应提高人力资源质量，注重投入基础设施、设备以及扩展保健、美容、会议和研讨会服务、海洋娱乐、与旅游社配合向游客销售旅游套餐等附加服务，以提高竞争力，有助于吸引国内外游客；从而，对广宁省一直是全国一流旅游中心，是四方游客的最具吸引力且值得信任的目的地给予肯定。（来源：《人民报网》）