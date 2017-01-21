平阳省顺安县的莱眺泥猪产业

越通社河内——近半 世纪以来，平阳省顺安县莱眺乡泥猪存钱罐产业日益发展。绚丽多彩的可爱泥猪不仅受到国内市场的青睐，还畅销老、柬、泰等国外市场。在城市化过程中，本地面貌焕然一新，但莱眺乡还保留着其传统行业。各厂家的生产能力有增无 已，呈现这个行业的活力。40多年来，曾氏旦家已有三代人从事这行业。旦娘透露，她家从上世纪70年代就与本行结缘。那时，她家建有焙烧窑，从和泥、压模、焙烧、涂漆、装饰等配套 成龙。近来，因为手工窑造成污染，大部分改用工业窑。至今，她家还有近30个作坊，主要承担产品焙烧后的处理。旦娘的女儿阮氏清垂说，她从小闻惯了油漆味，看惯了五颜六色的泥猪。长大后，大人教给制作、涂色、装饰等技术，她同朋友们都爱上了这活儿，以此为生计。至今，品种不限于泥猪，而增添了泥鸡、泥兔等让儿童有更多的选择。垂姐说，制作这些玩意儿要求工匠耐心细致，心灵手巧，使泥土变成美观抢眼、栩栩如生的作品。按照不同的尺寸和款式，价格也不一样，每只零售价为7千至1万盾，批发价为4千盾。最畅销的是金色泥猪，售价也比别的高。泥猪畅销前江、安江和西部、东南部各省市。每逢春节临近，莱眺各厂家开足马力生产也供不应求。据悉，泥猪是用泥土制成的猪形物品，既可存放零币又是一种玩具。小孩把大人给的压岁钱或零钱放进泥猪，积小成多，到一定时候把它打破，拿钱去买玩具或书籍，不失为一种乐趣。（越通社《越南画报》）