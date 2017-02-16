平阳省力争2017年吸引外资达14亿美元

越通社平阳省——平阳省计划与投资厅厅长阮青竹透露，2017年，该省提出吸引外商直接投资（FDI）资金达14亿美元的目标，其中，该省注重投资于持有现代生产技术的外资项目，尤其是发展高质量城市和服务业的大项目。阮青竹表示，2017年初，平阳省吸引外资有所起色。1月份，该省吸引外资达6.963亿美元。值得一提的是由新加坡对平阳省投资的越新三号工业区的总投资额达2.84亿美元，其目标是投资与兴建工业区的基础设施；韩国科隆工业公司（Kolon Industries Inc.）在平阳省开展总投资额达2.2亿美元的轮胎帘线和汽车安全气囊生产项目。截至目前，平阳省共有2800个外资项目，投资总额达255亿美元，在全国各省市中排在前五名。2016年，平阳省吸引外资达20多亿美元，其中包括注册总额为13.65亿美元的240个新签项目和注册总额为6.75亿美元的123个增资项目，超过既定计划，同比增长145%。大部分新签项目投资于制造加工与服务业。日本、新加坡和韩国是平阳省三大投资国。2016年，设在平阳省的外资企业上缴国家财政9.09万亿越盾（约合4亿美元），是2015年同期的112.5%。（越通社-VNA）