平定省力争2016-2020年阶段实现出口创汇45亿美元

越通社平定省——越南平定省人民委员会副主席潘高胜表示，该省力争2016-2020年阶段实现出口创汇45亿美元。其中，农产品出口额达6.11亿美元；林产品出口额达20.79亿美元；水产品出口额达4.66亿美元；矿产和建材出口额达2.54亿美元；加工工业和消费品达11.09亿美元。潘高胜表示，为了实现上述目标，该省大力推进高附加值产品出口活动，关注具有优势及竞争力的产品，促进技术转让和积极采用先进的生产设备，进而提高产品质量，满足国际高标准。另一方面，该省继续对传统市场出口，同时推进潜力市场开发，扩大国际合作关系，促进生产经营活动发展，提高竞争力，推动出口和积极参与全球化进程。平定省还积极寻找钛、花岗岩等矿产行业的出口市场，鼓励投资商对该省饲料、钢铁、塑料管等行业进行投资，大力推动物流业发展，更好服务于出口活动。另外，机制体制改革、人力资源培训及改善企业家竞争力等领域也得以关注。该省还重视投资发展基础设施建设、服务业，构建出口活动数据库，大力推动贸易、投资和旅游促进活动，从而支持出口和控制进口。2016年，平定省出口额达7.305亿美元，同比增长4%；2017年前3月，该省出口创汇1.791亿美元，同比增长7.2%。（越通社——VNA）