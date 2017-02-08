已故总书记长征——越南革命的优秀理论家、杰出领导者和伟大人格化身

越通社河内——《越南之声》报道，适值已故总书记长征诞辰110周年之际，越南国家主席陈大光在《人民军队报》发表题为《长征总书记——越南革命的优秀理论家、杰出领导者和伟大人格化身》的署名文章。

陈大光在文章中强调，长征总书记是个模范的坚强的共产主义者、天才的理论家、杰出的领导者，是胡志明主席的优秀学生和亲密同事，是讲原则和遵守组织纪律的光辉榜样，是越南革命智慧的化身，他把一生献给了越南民族解放国家统一斗争，建设和保卫祖国事业。

享年八十一岁，连续活跃从事各种革命活动六十三年的已故总书记长征与越南人民艰苦卓绝但值得自豪的斗争历程息息相关。

在整个革命活动过程中，长征总书记廉洁、健康、简朴、谦逊、勤俭廉政、至公无私、深入实践、贴近人民，并受到人民的爱戴、拥护和尊重，是值得我们学习的好榜样。他认真、严肃、遵守工作原则、周密和仔细的工作作风体现了作为党和国家模范领导者的风范，特别是他严于批评和自我批评留下了深刻烙印。

陈大光在文章中强调，纪念长征总书记诞辰110周年是我们回顾、缅怀并对他老人家为越南革命事业所做出的巨大贡献表达感恩的良机。

在世界和地区形势复杂多变且难以预测，国内还遇到困难的背景下，全党、全民和全军要配套和全面推进革新事业，保持团结统一，继续取得更多巨大成就，开启国家崭新、辉煌和良好发展的新时期，稳步走向社会主义。（越通社——VNA）