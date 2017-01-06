巩固和发展越老传统友好关系



越共中央委员、国会常委会委员、国会代表事务委员会主任、中央组织部副部长、越老友好协会主席陈文髓以及西原地区事务指导委员会领导、越老友好协会各省市分会代表等与会。



2017年是越南与老挝纪念《越老友好合作条约》签署40周年（1977.7.18-2017.7.18）暨越老建交55周年（1962.9.5-2017.9.5）之年，双方将联合举行系列庆祝活动，为巩固和发展越老传统友好、特殊团结和全面合作关系作出积极贡献。



此外，越老友好协会有计划出版关于越老关系的特刊（越老文双语版），旨在加强对越老关系的宣传力度以及提供关于两国人民友好活动和两国在各领域的合作情况等的信息。



2016年，越老友好协会各级继续注重开展人民，特别是年青一代关于越老传统友好、特殊团结和全面合作关系的教育宣传活动。同时，越老友好协会和部分省市分会还为老挝驻越大使馆干部人员和大学生举行探访越老革命历史遗迹、胡伯伯家乡等活动，从而进一步了解双方革命之源，为增进两国人民的团结做出贡献。（越通社—VNA）

越通社得乐省——1月6日，越老友好协会第五次会议暨2016年越老友好协会工作总结和2017年工作任务部署会议在得乐省邦美蜀市举行。