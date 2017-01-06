工商部部长陈俊英：将为大米出口商扩大经营机会

越通社河内​——越南工商部部长陈俊英在1月6日举行的2017任务部署会议期间表示，该部已建议政府批准修改关于大米出口经营的109号条例，为大米出口商扩大经营的机会和为他们进军国际市场创造便利条件。陈俊英表示，新的条例草案将集中调整法律和体制框架，为企业深度融入全球市场创造便利条件。各职能机关将对市场重新评价，从而找出与其他大米出口对手进行竞争中的优点和缺点，更好地定向市场，研究形成农民与加工和出口企业的连接链。据工商部的报告，越南大米出口下降的原因包括越南对中国、菲律宾、印度尼西亚、孟加拉国等主要进口市场的正贸出口减少，越南大米主要对中国边贸出口。各家企业尚未注重建立原料区，主要是靠着市场上的供应量等。陈俊英表示，废止工商部有关大米出口产业之经营限制的第6139/QD-BCTH号条例旨在满足2014年《投资法》有关经营条件的各项规定，有助于确保经营环境的透明性，为有意对大米出口领域进行投资的企业提供便利条件，为推动大米销售出口行业向前发展做出积极贡献。陈俊英还表示，为实现2017年大米出口目标，该部将集中核查各法律和体制框架，旨在解决企业经营条件方面的困难，为企业开拓市场、充分利用融入世界经济各承诺来提高大米出口效益等创造便利条件。（越通社—VNA）