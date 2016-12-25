岘港市推出水路交通运输发展规划

越通社岘港市——岘港市交通运输局代表表示，该市人民委员会刚批准2025年前水路交通运输发展规划。该规划的目标是确定8条旅游运输线，对20至250名乘客的运输船队标准化和规划38个接送游客站。规划中已推出两种运输方式，即河上游客运输和河上游船运输。前者适用于前往各旅游经典的各条水路运输线，后者适用于沿河观赏的韩江上内河运输线。根据该规划，旅游运输线共有4条，2017年将开通新的4条旅游运输线。游客运输船队将多样化发展，优先和鼓励发展专用船。对客船，优先发展现代和安全的客船，有效满足市内客运和旅游服务运输的需求。岘港市目标到2018年对各船队的设计标准化，使其符合于每条运输线的需求。对沿海和前往各岛屿运输线将规划发展30至50游客的船队等。岘港市还对内河交通运输安全进行规划，加强管理和宣传教育工作，努力减少市内水路交通事故。城市将集中签证培训、加大对运输活动检查力度，投资警报系统等的措施。目前，在韩江上运营的各艘游船需安装AIS定位系统，为管理工作创造便利。岘港市将根据旅游开发实际情况在长沙、武元甲、黄沙等道路上补充兴建旅游码头，从而可把游客从海滩送到珊瑚滩或前往其他旅游景点。上述规划的目的是充分发挥内河运输线与公路连接的优势，推动该城市旅游业发展。(越通社—VNA)