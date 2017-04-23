岑山旅游110周年：努力将岑山市建设成为国家12个重点旅游城市之一

越通社清化省4月23日——4月22日晚，清化省隆重举行“岑山旅游110周年”纪念活动，正式启动2017年岑山旅游季节和公布岑山市（县级市）升级为清化省直辖市的决定。越共中央政治局委员、政府副总理王廷惠出席。

“岑山旅游110周年”纪念活动的亮点就是文艺演出，省内外400名职业和业余歌手和演员参加演出。各文艺节目已概括介绍了岑山110年发展历程，展示了近年来岑山旅游服务业的蓬勃发展。该活动还是章显了清化省和岑山市自然资源、历史和文化等的价值，从而掀起当地居民的自豪感和提高他们的责任意识，努力将岑山市建设成为文明、美丽和富裕的旅游城市。

此外，该活动还推介清化省旅游潜力，旨在吸收游客前来参观游览和呼吁国内外投资前来对投资，推动该省旅游业发展，尽早将清化省建设成为国家旅游重点区。





王廷惠在活动上发表讲话时强调，今后清化省应注重推出独特、与众不同的旅游产品，打造该省的旅游品牌。该省和岑山市应加大吸收各经济成分的投入，兴建旅游基础设施，关注人力资源培训工作，营造安全、文明的旅游环境。清化省需努力发展成为国家旅游重点区，同全国各地努力到2020年将越南旅游业培育成为国家经济支柱产业。

在纪念活动上，国会主席汪周刘已颁发了国会常务委员会关于将岑山市（县级市）升级为省直辖市的决议。岑山市升级为清化省直辖市将成为岑山市党委、政府和人民的巨大鼓舞，为动员各资源投入岑山市建设，将该市建设成为国家12个重点旅游城市之一创造便利条件。

岑山市位于清化市中心以东16公里，具有海洋旅游、生态旅游和休闲旅游等旅游类型。2016年，岑山接待游客量达逾410万人次，旅游收入达2.8万亿越盾。（越通社—VNA）