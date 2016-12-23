尽早出台广宁省《云屯行政经济特区基本法》让投资者放心投资

越通社广宁省——越南广宁省由于具有地缘政治地位和战略经济地位、自然资源之丰富居全国第一等被比喻为“越南缩影”并有望发展成为全国经济的火车头。对云屯经济区进行实地考察之后，越南政府总理阮春福12月22日下午同广宁省领导举行工作会议，对该省经济社会发展情况进行评估，从而提出实现突破新发展的重要措施。与其他省市相比，广宁省与众不同的是其经济结构中农业仅占6.8%并呈现减少趋势，工业-建筑业则占52%，旅游服务业大幅增长，占41.2%。值得一提的是，该省行政审批制度改革指数居全国第六位，新公司注册手续办理时间仅为一两天，99%企业实施电子缴税。2016年，广宁省新批企业共有1600家，将其企业总数提升至1.2万家。此外，该省旅游业蓬勃发展，2016年接待游客量达840万人次。目前，广宁省集中精力加大对基础设施建设的投入力度，为云屯行政经济特区发展打下基础。各部委行业领导在工作会议上建议政府向国会申请制定通过《云屯行政经济特区基本法》，为该行政单位投资发展与管理工作提供法律框架。公安部向政府提出申请成立旅游警察队并在广宁省试开展，为实现将旅游发展成为该省支柱产业的目标提供便利。阮春福总理在会议上发表总结性讲话时表示，广宁省的目标是发展成为越南北部经济中心、国际交流中心、国内外投资者的投资乐土和游客的旅游目的地等。阮春福总理认为，为实现上述目标，关键的是提高国内外投资者对该省的信任度。因此，广宁省应进一步完善基础设施建设，努力做好环境保护管理工作，逐步由棕色经济转型为绿色经济，同时力争跻身于全国投资环境和行政改革前五省名单。此外，该省要继续吸引外资项目和高科技项目，努力实现到2020年企业数量达2.5万家的目标，最大限度利用口岸经济的优势等。阮春福总理要求，广宁省今早完善云屯行政经济特区建设提案并责成计划与投资部指导《云屯行政经济特区基本法》的研究制定工作，阮春福总理强调，要尽早颁发该部法律，让投资者放心投资。值此越南人民军建军72周年之际，阮春福总理已走访慰问广宁省云屯县242号岛屿防御步兵旅干部战士。（越通社—VNA）