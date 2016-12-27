安沛省公安厅公布该省枪击案调查结果

根据调查结果、现场勘验、尸检、证人证言和其他所收集的资料表示：18日上午，安沛省林政支局局长杜强明已持着手枪闯入该省省委办公室，向省委书记范维强和人民议会主席兼省委组织部部长吴玉俊开枪。因伤势严重，两位伤者于13时05分在安沛省综合医院去世。林政支局局长杜强明在向两位领导开枪后也举枪自杀，因伤势严重，当天下午不治身亡。

关于犯罪动机和原因，由于凶手杜强明已经死了，因此未能获取证词。根据调查结果显示，安沛省公安厅警察调查机构已排除政治性因素、经济合作中的矛盾、爱情等原因，并指出，其原因就是对安沛省林业分局与该省林政管理分局合并时人事安排过程不满。

根据所收集的证据、资料和调查结果等，警察调查机构表示，杜强明是该案件的唯一凶手，其使用一把K59手枪射死范维强和吴玉俊，然后自杀。根据越南《刑事诉讼法》第164条第2款和第107条第7款的规定，安沛省公安厅调查警察机构根据法律规定作出调查结论并停止该案件的继续调查。

在回答记者的问题时，范玉胜大校表示，由于凶手杜强明已死，因此未能获取证词，该省公安厅警察调查机构已根据所收集的资料并在客观的推论基础上作出结论。

关于杜强明在提高森林防火能力项目中的违法行为，范玉胜大校指出，该项目落实过程中进行决算时发现有违规操作，但是这些违规行为并未指向个人。安沛省公安厅已向该省领导人报告具体的情况。（越通社——VNA）



