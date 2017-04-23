孟山都必须对克服越南环境遗害承担责任

在越南开展的克服橙剂遗害工作包括评估并补充二恶英残留分布状况，寻找合理的污染处理技术，最大力度限制新发感染及遗传给后代等大问题。这要求越南付出巨大努力和国际社会提供帮助。





40多年来，越南人民一直在呼吁国际社会团结，与美国组织和个人进行斗争，要求其克服越南正承受的橙剂造成的严重影响。2014年1月30日，越南橙剂受害者向纽约市布鲁克林区（Brooklin）法庭起诉包括孟山都在内美国37家公司生产毒剂供美军在越南使用。

美国法庭不受理此案的非法、不公正决定引发美国乃至世界多国的反对浪潮。2009年5月16日至17日，法国巴黎国际良心法院作出裁决强调，美国政府是使用二恶英的幕后黑手，其后果可视为对越南环境的“种族灭绝罪”，美国化工公司是美国政府的同谋。

该法院要求美国政府及提供橙剂的公司向橙剂受害者及其亲属赔偿损失，同时有责任清理环境，完全清除越南被污染的土地和水源中的橙剂。





越南橙剂受害者起诉案虽然尚未取得所期待的结果，但初步对美国立法、行政部门的工作和态度产生积极影响。2006年11月，越南和美国发表联合声明强调：“双方进一步努力解决过去二恶英残存周边地区环境染毒问题将为促进两国关系发展做出一定的贡献。”

随后，美国福特（Ford）、比尔与美琳达·盖茨（Bill & Melinda Gates）等基金会赞助了一些项目，如在岘港机场建设一些防止毒素扩散的工程，建设二恶英实验室，研发清除岘港机场二恶英毒素的生物技术，全面评估污染、感染情况及2010至2012年清毒措施等。

2007 至2009年，美国国会每年都批准向越南提供300万美元的援助，以克服橙剂遗害；2010年，援助额升至1500万美元。2011年，美国政府向

越南岘港机场橙剂清理项目提供3400万美元。不过，这些援助相比美国给越南人民造成的巨大灾难仍是杯水车薪。





面对橙剂给越南人民和环境造成的严重后果，越南政府副总理武德担最近表示，“任何人做出的精神、知识、物质等方面的任何努力，哪怕只是一毛钱，如美国人捐给岘港机场土地清理项目的每一毛钱，或者好心者捐给橙剂受害者的每一毛钱都是无比珍贵的。”

因此，越南欢迎荷兰海牙常设仲裁法院做出的关于孟山都公司毁坏越南环境的结论，同时要求该公司尊重法院意见，及早采取切实行动，为克服橙剂给越南环境造成的遗害作出贡献。

即使美国国会、政府和人民采取了积极步骤，协助越南解决战后遗留问题，其中包括橙剂遗害，但包括孟山都在内的曾向美军提供橙剂的美国公司也要负起责任，帮助越南克服橙剂遗害。（来源：越南之声）（越通社—VNA）