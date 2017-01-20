如何才能最大限度利用《越南与欧盟自由贸易协定》的利益

越通社河内​——1月20日上午，越南计划与投资部中央经济管理研究院(CIEM)在河内举行题为《越南与欧盟自由贸易协定》：政策含义与体制革新的研讨会。该研讨会的目的是提出越南落实《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA）的准备度、机遇和挑战的分析研究工作相关信息，提出政策含义和体制改革，从而最大限度利用EVFTA所带来的利益和减少其所带来的消极影响。中央经济管理研究院院长阮廷恭强调，EVFTA为国家带来繁荣，为各家企业带来商机。越南将继续深度融入世界经济。然而，体制改革、经营环境改善等成为各家企业充分利用该机会的决定性因素。他同时表示，体制是推动提高竞争力和劳动生产率，从而提高国家竞争力的决定性因素。中央经济管理研究院经营环境与竞争能力部副主任表示，改善投资环境，从而吸引更多外资成为越南巨大挑战。越南政府十分关注该问题。越南工商部多边贸易政策司代表黄文方表示，越南经济规模将提升其竞争力，加大吸收外资，充分利中自贸协定所带来的利益。此外，体制和政策改革将提升可预报性和减少风险性等。此外，与会代表还建议政府需制定关于体制改革和政策调整的国家战略。该战略将确定组织结构和政策，从而确保体制的质量等等。（越通社——VNA）