越通社河内6月26日——多士村是一块多位历史名人出生和长大的人杰地灵的土地。该村还以我国北部平原地区历史悠久和著名的打铁业闻名。据史料记载，多士村又称瑟村、丹溪村、玄溪村和丹士村等，自18世纪中叶被命名为多士村。多士村打铁业在十八世雄王时期就有了。当时，村民打的是较为简单的武器，如：长矛、刀和剑。这些武器主要供给朝廷将领维护江山稳定，并服务劳动生产。13世纪初的陈朝时期，阮术和阮纯从清化省北上向村民传授祖业时，多士村才正式成为专业打铁村。今天，多士打铁村建了坊，称建兴坊，属河内市河东郡。尽管面貌有所改变，但仍带有昔日传统手工艺村的风貌。老一辈的优秀铁匠去世了，但新一代的铁匠依然继承着祖业。多士村手工业协会副主席丁功断表示：“现在，打铁成为了各个家庭的主要手工业。目前，约80%的家庭从事这一行。每名铁匠，每户家庭都有自己的秘诀，因此村民做不同的产品。同时，生产多种产品的叫‘能手’。他们可以满足客户的所有要求。全村‘能手’约有20人。”多士村打铁产品种类丰富，款式多样，比北部平原地区任何地方的产品都耐用、锋利和坚硬。正因此，该村的产品不仅闻名南北各地，还出口到国外。过去，有一段时间，印度支那三国越老柬曾大量销售多士村的打铁产品。此外，该村产品还进入了德国、法国、美国市场。多士村打铁产品之所以耐用得益于铁匠熟练的淬铁技术。村民一直为能打出“铁也能砍”的刀子而感到骄傲。家里五代从事该行的铁匠阮鸿奋告诉记者：“多士村的特色是淬铁和刀刃技术。这是教了也不容易掌握的秘诀。数千个刀刃做出来要一模一样，薄如纸，毫不弯曲。做出好产品的关键因素是淬铁。达到标准的产品必须保障硬度、耐用和锋利。淬铁的经验没有哪本书总结过，只是上代传给下代。淬铁时间以‘秒’算，甚至精确到十分之一秒。有的铁要用水、风、专用油和橡胶树身来淬。”踏访多士村，游客对村里男女老幼都能熟练地操作需要体力的各个打铁工序十分敬佩。锤子声、焊机声和铁匠交流声驱散了劳动的辛苦。在工业化、现代化趋势中，目前村里的多个生产户投资进口了机械，减少劳动力和提高劳动效率。多士打铁业也得到河内市政府规划保留和发展。多士村手工业协会副主席丁功段艺人说：“我们刚开展手工艺村工业小区建设项目，面积13.2公顷。同时，检查各个生产户的情况并将生产迁到新区。该项目有助于减少居民区的环境污染，为居民发展科技创造便利。每年，我们还举办旨在提高居民打铁技艺的培训班。”多士打铁村被越南手工艺村协会公认为越南代表性手工艺村。多士村民仍天天热心于传统祖业。每年农历3月27和8月25师祖阮术和阮纯的忌日，村民都会举行祭祖仪式，缅怀创业并为村民带来今天平安、温饱生活的人。（来源：越南之声）