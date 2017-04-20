外交部发言人：密切追踪越籍女童黎氏日玲被杀害案调查情况

越通社河内——越南外交部发言人黎氏秋姮4月20日下午在河内召开的外交部例行记者会回答记者问。通报越籍女童黎氏日玲被杀害案调查进展时，黎氏秋姮表示：“据越南驻日大使馆最新的信息，目前日本各有关机关正积极开展调查工作，对犯罪嫌疑人实施的犯罪行为进行评定。越南驻日大使馆同日本有关机关保持密切联系，密切追踪案件调查情况以早日将凶手绳之于法。”此前，日本媒体已报道有关越籍女生失踪的信息。3月24日那天是千叶县内小学校春季假期前的最后一天。小黎早晨8点许离开家，但老师却没见到她，于9点就与家人联络，家人当天向警方报案。其后，日本警方已确认在千叶县河边发现的女生尸体是3月24日上午失踪的越籍女生——黎氏日玲，发现遗体的现场距离学校约12公里。初步尸检结果显示，被害者生殖器受损。4月14日上午8时，日本警察已对犯罪嫌疑人米原康正（Shibuya Yasumasa）进行逮捕。日本新闻媒体报道，旅程监控摄像头已把一名男性从后边靠近越籍女童黎氏日玲的图片拍摄了下来。从旅程监控摄像头截取的犯罪嫌疑人照片同嫌犯完全相符。获悉他就是黎氏日玲的邻居，今年46岁，从事房地产行业。经DNA检测，被害人衣物采集到的DNA样本与犯罪嫌疑人相符。（越通社—VNA）