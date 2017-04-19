基于越南法律和国际惯例进行信息管理

信息社会的问题包括网络安全管理，处理散布虚假信息、引起社会心理恐慌的个人和组织，管理大众媒体信息。实际表明，越南过去曾出现发布歪曲、虚假新闻，设立假冒党、国家领导人的个人网账号，散布不实言论，违反法律等行为。上述信息主要来源于由外国组织跨境向越南提供的社交网账户，在社会上产生诸多消极影响。

信息透明化

在全球化背景下，越南社交网的发展是一个必然趋势。目前，越南社交网用户数量在世界上处于较高水平，脸书用户有4500万人。而youtube视频，越南也是使用率最高的10个国家之一。尽管国内法律做了充分规定，以规范用户行为，但由于较少受到越南法律的约束，发布不良信息的社交网日益难以控制。

为解决上述问题，2016年12月26日，越南通讯传媒部颁布38号通知，详细规定跨境公共信息供应行为，为要求跨境服务供应企业尽责配合，删除违反越南法律的信息初步奠定法理基础。同时，主流媒体要及时和正确提供信息。这意味着，保障信息获取透明是遏制社交网歪曲和虚假信息的最重要措施。

与此同时，通讯传媒部正审视法律框架并建议补充符合越南法律和国际惯例的信息管理规定。今年以来，该部要求谷歌、脸书等服务供应企业遵守越南法律并删除抹黑领导人、歪曲社会本质的2200个视频。该部也要求谷歌制定规则，删除、防止发布违反越南法律的信息和视频。该部今后将继续与脸书交涉，撤销假冒党和国家领导人的社交网账号，并遵守越南法律规定。此外，该部正运用评估网络点击率工具，为落实国家管理政策提供依据，并推动发展由越南企业提供且有能力取代或与脸书竞争的社交网。

提高用户认识 保障信息安全

网络安全正受到世界各国的关注。全球网络攻击在数量、规模上不断扩大，实施方式也日趋复杂。信息技术基础强大的大型经济体投入大量资源解决信息安全风险问题，但仍遭受网络攻击及其严重的影响。在越南，去年的调查结果显示，50%以上的机关和组织未全面实施网络安全管理要求。

为克服上述限制，在完善信息安全领域法律框架的同时，通讯传媒部也制定并呈交政府总理签署颁布关于2020年国家信息安全发展规划的决定、2020年信息安全人力资源培训与发展提案。该部也指示职能单位组织协调防范、直接处理、紧急应对网络攻击。通讯传媒部不久前组织了关于处理和保障网络信息安全的大规模演练；加强在全国范围内保障信息安全并建立一些集中性技术系统，如：因特网攻击处理系统、国家网络安全技术中心系统等。

越南将大力采取制定法律框架、技术方案，特别是提高用户的认识等同步措施，以保障网络信息安全。（来源：《越南之声》 （越通社—VNA）