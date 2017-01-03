坚江省谊礁岛乡全部通电 越通社 2017年1月3日 - 9:09:00 打印 附图（图片来源：越通社） 越通社河内——越南南方电力总公司透露，坚江电力公司坚良县谊礁岛乡国家电网供电项目于2016年12月30日正式通电，向该岛乡526户的2229人供电。 该项目22千伏输电线路全长16.37公里，从坚良县宏中岸出发。这是全国第二条22千伏输电线路。 该项目投资总额为1400亿越盾（约合636.3万美元），由越南南方电力总公司提供的。该项目包括全长16.37公里的22千伏输电线路和长达9.94公里的3相电压线，新建975千伏变电站工程。22千伏输电线路输电容量为14.14兆伏安。 该工程除了推动海洋海岛经济发展，建设稳健的防守线等，其将为环保工作、吸引投资、挖掘谊礁岛乡旅游潜力等方面做出积极贡献。（越通社——VNA） 相关信息 集中资金推动中部地区可再生能源发展 越南政府总理下发关于应战洪水的通知 配套的基础设施：下龙市的一大突破 越南总值为20多亿美元的热电厂BOT项目投资协议在河内签署 广宁省领导：希望比利时大使馆为比企与本省企业合作提供支持 能源领域将为老挝经济发展注入强劲动力 坚江省 南方电力总公司 谊礁岛乡 防守线 供电 您对这篇文章的评论？ 提交 取消