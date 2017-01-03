坚江省谊礁岛乡全部通电

该项目22千伏输电线路全长16.37公里，从坚良县宏中岸出发。这是全国第二条22千伏输电线路。

该项目投资总额为1400亿越盾（约合636.3万美元），由越南南方电力总公司提供的。该项目包括全长16.37公里的22千伏输电线路和长达9.94公里的3相电压线，新建975千伏变电站工程。22千伏输电线路输电容量为14.14兆伏安。

该工程除了推动海洋海岛经济发展，建设稳健的防守线等，其将为环保工作、吸引投资、挖掘谊礁岛乡旅游潜力等方面做出积极贡献。（越通社——VNA）



