2017年1月3日 - 11:27:24

社会

坚江省谊礁岛乡全部通电

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附图（图片来源：越通社）

越通社河内——越南南方电力总公司透露，坚江电力公司坚良县谊礁岛乡国家电网供电项目于2016年12月30日正式通电，向该岛乡526户的2229人供电。
 
该项目22千伏输电线路全长16.37公里，从坚良县宏中岸出发。这是全国第二条22千伏输电线路。
 
该项目投资总额为1400亿越盾（约合636.3万美元），由越南南方电力总公司提供的。该项目包括全长16.37公里的22千伏输电线路和长达9.94公里的3相电压线，新建975千伏变电站工程。22千伏输电线路输电容量为14.14兆伏安。
 
该工程除了推动海洋海岛经济发展，建设稳健的防守线等，其将为环保工作、吸引投资、挖掘谊礁岛乡旅游潜力等方面做出积极贡献。（越通社——VNA）

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