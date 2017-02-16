坚江省着力提高旅游业人力资源的素质

越通社坚江省——截至2016年底，坚江省旅游共吸引270个投资项目，其中富国岛县的投资项目220个，投资总额达222万亿越盾（约合97.3亿美元），目前已投入运营的项目30个。尽管如此，人力资源始终是困扰当地旅游企业的问题。



坚江经济科技高等专科学校校长胡明哲透露，伴随富国经济的快速发展，旅游业及相关服务行业的人力需求也日益增加。



坚江省劳动荣军与社会厅厅长邓洪山表示，2017年该岛县旅游业需聘用2000名劳动者，此数字有望在未来几年日益增加。然而，外语水平有限是国内劳动者难以成功应聘的主要原因。为满足人力资源的需求，该省有关单位需根据实际工作要求加大现场教育培训力度并多样化培训模式，进而提高劳动者的职业技能水平等。



预计，2017年该省游客量达580万人次，同比增长7.6%；其中国际游客量36万人次，同比增长12.8%。（越通社—VNA）