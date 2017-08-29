地方医疗卫生系统发展投资目标计划获批 越通社 2017年8月29日 - 16:18:00 打印 附图（图片来源：越通社） 越通社河内——越南政府总理日前批准2016-2020年阶段地方医疗卫生系统发展投资目标计划。 根据该计划，力争2020年，实现每万人26.5张病床的指标；继续集中投资，完成旨在发展地方卫生系统的各个项目。 计划实施经费近20万亿越盾，共有3个项目，其中包括投资现代医疗设施，投资新建符合规划的医疗设施；投资改造、扩建一些省县级综合医院等。 【政府总理阮春福会见美国卫生与公众服务部部长】 此外，该计划也协助投资沿海和岛上医疗卫生设施，实施2020年越南海洋岛屿卫生系统发展提案。（越通社-VNA） 相关信息 社会 APEC第七次卫生与经济高级别会议：致力实现全民健康覆盖及可持续发展目标 时政 政府总理阮春福会见美国卫生与公众服务部部长 社会 第七次亚太经合组织卫生与经济高级别会议在胡志明市举行 时政 2017年APEC会议：APEC第三次高官会及相关会议进入第五天 聚焦讨论医疗卫生政策 社会 越南南部公共卫生事件应急处理中心正式揭牌成立 越南 政府总理 2016-2020年阶段地方医疗卫生系统 发展投资 目标计划 越南 您对这篇文章的评论？ 提交 取消