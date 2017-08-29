越通社河内​——越南政府总理日前批准2016-2020年阶段地方医疗卫生系统发展投资目标计划。根据该计划，力争2020年，实现每万人26.5张病床的指标；继续集中投资，完成旨在发展地方卫生系统的各个项目。计划实施经费近20万亿越盾，共有3个项目，其中包括投资现代医疗设施，投资新建符合规划的医疗设施；投资改造、扩建一些省县级综合医院等。此外，该计划也协助投资沿海和岛上医疗卫生设施，实施2020年越南海洋岛屿卫生系统发展提案。（越通社-VNA）