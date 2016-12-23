越通社河内——12月1日在埃塞俄比亚的斯亚贝巴（Addis Ababa）举行的联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第11届常会上，越南三府圣母祭祀信仰被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。而祭祀圣母的主要礼仪是候童（即跳神）。



候童是越南人文化生活中独特的虔灵礼仪。这是三府、四府圣母和民族英雄兴道王陈国俊祭祀信仰中必不可少的礼仪。越南人深信，各位神灵可以融入他们的灵魂、身体，以消除邪魔、疾病和赐予子孙福禄。



越南文化艺术研究院干部裴光胜博士表示：“多位研究专家已经说过，这是一种综合性表演。我们可以看到候童礼仪中一些美术元素的有力参与，如：摆置祭盘或童人服饰。有36个童架就得有至少36套不同的服装，表现不同的圣公圣婆。”



候童在越南文化中具有重要地位，这推动了多种传统手工业尤其是圣母服装制作业发展到现在。说起该行业就不能不提河内市常信县东灸刺绣村。



出生在一个候童服装刺绣世家的阮世认，是少数能自己绘制、自己设计候童传统服装图案的人之一。作为画家的他想做出达到民间标准的服装就得对有着数千年历史的候童历史及其象征有深刻了解，比如：圣公以龙为象征，圣母以凤为象征。



阮世认说：“首先要画下来，然后刺一个个小孔才能刺绣。画得好才能绣得好。”



漂亮的服装让青童更兴奋、更有兴致，也增添了候童礼参加者的兴趣。服装的样式、颜色没有强制性，不同地区会有不同的款式。



裴光胜博士告诉我们：“候童服装也与时俱进。过去只有粗布，加上一点红色、绿色或紫色。帽子基本上只是一块巾绕一圈，或戴在头上。如今，布料也有了改变，人们重新用上了古时候华贵的布料，如锦缎。”



一套服饰的质量体现在其布料和刺绣图案上。每套价格从100万至500万越盾不等。服装款式多样，但其样式、配色、饰物等，仍需遵守一些共同规定，如：地母管土地就得穿黄色衣服，林宫圣母管山林就得穿绿色衣服，水宫圣母管江河就穿白色衣服。头巾、帽子或鞋子等都得到精细加工；系巾上的各种饰物甚至以银、彩石和玉制作。

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可以说，童人服饰对候童礼的成功举行不可或缺。这些服饰不仅让观众了解各个童架的形貌，也是越南人文化中的各种形象与化身。其传递的是人们对健康、财禄和吉祥的渴望。（来源：越南之声）