越通社河内——6月26日上午，越南计划与投资部同联合国开发计划署（UNDP）和绿色气候基金（GCF）在河内联合举办研讨会，公布“提高越南沿海地区居民适应气候变化能力”项目。绿色气候基金于2016年通过上述项目，赞助资金为2950万美元，该项目在UNDP、越南农业与农村发展部、建设部和计划与投资部合作框架内建设的，目的是集中协助弱势群体和易受自然灾害影响群体减轻自然灾害带来的后果，改善他们的生计。在研讨会上发言时，计划与投资部副部长阮世芳表示，越南对应对气候变化、减轻自然灾害风险和低碳发展的投资需求是紧迫性问题。该项目是越南与GCF长期战略伙伴关系的第一个发展步伐。越南希望不仅受益于GCF，而可以为GCF活动作出贡献，同时向受到GCF协助的其他国家分享经验。UNDP驻越代表处首席代表马勒赫塔（Kamal Malhotra）强调，UNDP与越南政府正在就提高对影响到农村地区贫困者，尤其是妇女或少数民族同胞的极端气候现象的适应能力进行讨论。他表示，UNDP承诺保障有效展开该项目，提高越南沿海地区弱势群体的适应气候变化能力。越南是面临气候变化极端危机的30个国家之一。1992-2012年，自然灾害夺走了457人的生命，破坏9.6间房屋，财产损失相当于每年国内生产总值的1.3%，沿海地区贫困户率居高不下等。在研讨会上，与会代表就接近GCF的战略，包括越南对气候变化的承诺，加强对适应气候变化和绿色增长的投资，加强GCF与越南的战略合作等进行讨论。（越通社-VNA）