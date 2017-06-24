越通社河内——据越南《人民报》，越共十二届五中全会关于继续推进国有企业重组并提高其经营效益的决议不仅提出各大主张，而且还更明确地提出推进国有企业重组的主要任务和措施，继续对政策机制进行改革，旨在使国有企业真正根据市场经济体制运行，以及提升国有企业管理体系的运行效益。

我们对该决议进行研究时可见，大部分各大内容和措施均符合国际标准的基本原则，并且根据实际情况进行调整。

其一，决议中的总体目标指出，国有企业应根据各项国际标准在现代技术、革新创新与企业管理能力的基础上提升其运行效益。如此，国际标准已被视为我们在推进国有企业重组并提高其经营效益中面向的目标。

其二，是国有企业的运行目标。根据国际惯例，国有企业中的国有目标是在有效且合理分配资源的基础上最大限度确保社会的价值。越共十二届五中全会决议已根据越南实际情况进行调整。据此，决议重申，国有企业是国家经济的重要物质力量之一，其有助于推动经济发展并实现社会进步与公平。在融入国际社会与民粹主义和民族主义崛起交叉的背景下，国有企业的另外一个繁重责任是要在全球化和融入国际社会背景下发挥好引导其他经济成分的企业发展，确保国有企业真正成为经济社会发展、实现工业化现代化、建设独立自主的经济过程中的主导力量。

其三，国有企业要真正根据市场经济体制运行，以经济效益为主要的评估标准，实现自主、自负责任，依法同其他经济成分的企业进行平等竞争。实际上，这也是多个国家最基本、挑战性最强的原则之一。经济合作与发展组织有关国有企业管理的原则提出如下要求：要分开国家的所有者职能以及对国有企业的其他国家管理职能，尤其是若国家管理职能对国有企业的运行条件产生影响。此外，国有企业与拥有相关权利者之间的所有纠纷要根据民事和经济法律程序、手续及规定进行平等解决，包括有关企业破产活动的所有权。与私有企业相比，国有企业也不许获得特权特利、优惠、间接协助或者税务、信用贷款等其他财政机制。在国有企业一方面因利润目标而开展经济活动，一方面因政治社会目标而供应公益产品和服务的背景下，所有费用、资本、收入、利润都要按照最高准则实现明确且透明地公开。在投标活动中，作为参加投标或邀请投标的国有企业也要遵守法律所规定的程序，确保其公开性、透明性、平等竞争。决议所示有关让国有企业真正根据市场经济体制运行的各项措施十分详细、明确、全面及完全符合最佳的国际标准。

其四，决议表明，要根据国际标准和管理开展企业管理活动，有关改革管理体系并提升其效益以及健全国有企业管理干部队伍的各项措施已指出党确定对企业运行效果产生影响的主要原因在于人因素和企业管理体系。基于有关措施的方向，我们应在国有企业制定并适用符合国际标准的企业管理框架。和上市企业一样，未上市的国有企业也要确保财政、投资、采购、费用、经营活动结果、利润分配、资本使用等问题的透明性及公开性，并有责任对上述问题进行说明，同时要维持符合市场通常标准有关财政的报告与信息系统。

其五，党坚持奉行有关继续推进国有企业重组的主张。各家国有企业重组活动得到分组进行，并继续进行股份制改革、撤资、逐步减少国家持股比例，旨在改变企业管理活动。对于股份制改革、国有资本撤资活动，决议明确提出各项市场措施，旨在最大限度地提升国有资本的出售价值，同时通过有关企业管理的各项措施确保股份制改革后的企业运行效果。

在股份制改革、国有资本撤资活动中，其实施方式和资产评估问题具有技术性，然而却潜在消极因素，并且有时致使实施进度缓慢。近期，国有企业重组过程也面对上述问题。决议已为采取克服上述不足之处的各项具体措施提出方向。值得高兴的事采取措施的方向完全符合经济合作与发展组织劝告各国在对国有企业进行股份制改革时的基本原则。

充分落实决议的各项内容一定会为今后国有企业重组和革新工作打开突破口。同时，为私有企业提出方向，并为其发展进程作出贡献。（越通社—VNA）