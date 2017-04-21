国家副主席邓氏玉盛看望慰问贫困唇腭裂儿童患者

邓氏玉盛已向获得微笑行动组织（Operation Smile）资助正在越南古巴友谊医院接受唇腭裂、口腔颌面部囊肿治疗的来自和平、北件、河江、太原等四省的80名儿童患者送上慰问品。

邓氏玉盛代表越南儿童保护基金会感谢越南古巴友谊医院的医务人员27年来积极参加向唇腭裂畸形患者提供免费手术的计划，感谢各赞助商、尤其是微笑行动组织已开展这一计划，为越南儿童带来笑容。

预计在本次活动展开期间，微笑行动组织将为100名唇腭裂畸形儿童患者提供免费手术。

邓氏玉盛建议各赞助商继续向为唇腭裂畸形患者提供免费手术的计划提供资助，让他们手术后快速康复，有效发挥该计划近段时间所取得的结果，不让任何唇腭裂畸形儿童患者错过手术机会。

每年，越南有约2000名先天性唇腭裂婴儿。自1994年，越南儿童保护基金会开始展开为唇腭裂畸形患者提供免费手术的计划。到1997年，该基金会和微笑行动组织配合继续开展该计划，扩大援助对象范围，除了儿童外，青年和成年人也能接受援助。

截至目前，儿童保护基金会共向近3万唇腭裂畸形儿童患者提供总额近700亿越盾的手术费援助。27年来，越南共有近4万名唇腭裂畸形儿童患者获得微笑行动组织的免费手术援助。预计在2017年，该组织将为2500名唇腭裂畸形儿童患者提供免费手术援助。（越通社—VNA）