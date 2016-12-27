国家副主席邓氏玉盛出席太原省建省20周年纪念典礼

越通社太原省——12月27日，太原省省委、人民议会、人民委员会和祖国阵线委员会举行太原省建省20周年纪念典礼，总结越共太原省2016年政治任务实施情况和启动2017年竞赛运动。越共中央委员、国家副主席、中央竞赛奖励委员会第一副主席邓氏玉盛出席。在典礼上发表讲话时，邓氏玉盛副主席对太原省20年来所取得的成就表示祝贺，同时建议太原省制定适当的战略和规划，实现快速、全面与可持续发展，发挥好自身潜力和优势，鼓励全国企业大胆投资促发展，大力促进爱国竞赛运动，致力于政治体系建设，提高党领导能力和战斗力，大力推进行政改革，提高国家治理能力，做好党建工作，防止政治思想、道德品质、生活方式的衰退和“自我演变”、“自我转化”现象，巩固党员、干部和人民对党和国家的信心。太原省建省20年以来，至今，该省经济增长率达15.2%，经济结构朝着提高工业和服务比重、逐步减少农业比重方向转移。太原省人均收入从1997年的250万越盾增至2016年的5200万越盾。1997年，财政收入达2000多亿越盾，至2016年，该数字达8.5万亿越盾。该省投资环境日益开放、透明。党建工作和政治系统建设工作日益得到巩固。在典礼上，受国家主席的委托，邓氏玉盛副主席向太原省各优秀集体和个人授予劳动勋章等。（越通社-VNA）