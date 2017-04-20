国家主席陈大光：越南一如既往欢迎伊朗企业来越投资

越通社河内——4月20日下午，越南国家主席陈大光在主席府会见伊朗商业、工业、矿山和农业商会主席吴拉姆·侯赛因·莎菲（Gholam Hossein Shafei）和伊朗企业代表团。

陈大光对伊朗企业代表团来越访问并出席越南—伊朗企业论坛表示欢迎，强调越南始终重视对伊朗的传统友好合作关系，对两国关系取得新进展表示高兴。谈到越伊两国经贸与投资关系时，陈大光表示，两国领导人已承诺为双方企业加强了解彼此市场，尽早实现双边贸易额达20亿美元的目标创造一切便利条件。双方已一直同意促进在经贸、投资的双边合作，其中特别注重推进在石油、电信、农业、海水产品等领域的合作。他同时表示，大米、茶叶、咖啡、腰果、胡椒、橡胶、摩托车和自行车零部件等是越南优势产品，越南能以竞争价格和质量对伊朗出口这些产品。

陈大光表示，越南鼓励国内企业赴伊朗投资兴业，为伊朗公民和商人来越进行市场考察，贸易、旅游和投资促进活动创造便利条件，越南还鼓励越南银行与伊朗各家银行签署合作协议并为两国各家银行进行合作创造便利条件。

陈大光强调，伊朗企业在对越南投资时将有机会接近总人口达9000万的市场。越南愿为伊朗企业进入拥有6亿人口的东盟各国市场和同越南签署或即将签署自由贸易协定的数十个国家的市场搭建桥梁。

吴拉姆·侯赛因强调，印度“东向政策”和发展同东亚各国的关系是印度第一优先，其中越南在推动伊朗与地区内各国的关系起着重要作用。伊朗政府和人民对越南拥有特殊感情，这就是今后推动两国关系继续向前发展的重要前提。

吴拉姆·侯赛因表示，在2016年两国高层领导人进行互访后，伊朗与越南的双边贸易额增长20%，越南已成为伊朗注重发展经贸关系的20个国家之一。今后双边贸易将继续保持高速增长。吴拉姆·侯赛因强调伊朗愿成为越南扩大与中亚、中东和欧洲等地区各国合作的窗口。

吴拉姆·侯赛因已向陈大光汇报了20日上午举行的伊越企业论坛的结果，透露双方一致同意将成立伊朗越南工商会，预计将于明年3月在两国互设代表处并启动各领域的合作。（越通社—VNA）