国家主席陈大光：应把保护和发展民族文化遗产与促进经济社会发展相结合

越通社河内——越南国家主席陈大光4月20日下午在主席府会见了122名模范北部边境地区少数民族艺人、村寨长老、先​模范代表。这是越南民族文化日系列纪念活动之一。陈大光重申，越南党和国家一直以来把民族、民族工作及凝聚民族大团结等任务放在特别重要战略位置。其中，保护与弘扬各民族同胞传统文化价值得到特殊的关注。陈大光表彰北部边境地区少数民族艺人、村寨长老、模范代表为包括民族文化工作在内的建国护国事业所作出的贡献。他指出，有效落实民族文化工作有助于稳定少数民族同胞的生活并提升他们的物质及精神生活水平，有利于新农村建设工作，满足全国各民族同胞的需求及愿望。陈大光说，高山地区少数民族同胞仍是全国面临最多困难的人。与此同时，敌对势力一直利用同胞在生活中所面临的困难及他们较低文化程度来煽动并分裂破坏民族大团结，导致政局动荡。在此精神下，陈大光指出，民族工作以及民族文化特色保护工作是极为重要的任务，其要求文化体育与旅游部及各个部委机构、全国各地方继续深刻贯彻并有效落实党和国家关于民族工作及政策的决议及指示。陈大光要求，少数民族艺人、村寨长老、模范代表继续在鼓励少数民族同胞落实好党和国家关于民族工作、民族文化、民族团结的主张、路线、政策及法律，关注教育青年一代在建设日益富强文明的祖国家乡事业中起到核心作用。（越通社-VNA）