越通社河南省——在丁酉春节的喜庆气氛中，2月3日（即农历正月初七）在河南省维仙县碗山乡，河南省委、人民议会、人民委员会同越南文化体育旅游部、农业与农村发展部联合举行2017碗山籍田节（耕田节）。越南国家主席陈大光出席并亲自耕田。

​​值此黎大行皇帝在堆山乡耕地籍田，开启越南农业新历史篇章1030周年之际，河南省隆重举行堆山籍田节国家非物质文化遗产证书授证仪式。

在籍田节开幕式上发表讲话时，陈大光主席强调，在全国各地举行的成千上万个传统节日中，每年一度的籍田节已成为社区文化生活中的优良传统，不仅带有深刻的“劝农”意义，而且还有助于弘扬“以农为本”、“非农不稳等精神。

陈大光主席也指出，籍田节同时也是一项文化旅游活动，有助于推广河南省风土人情等形象并向国际友人、外国游客和旅外侨胞介绍该省经济、文化和旅游产品，为发展河南省经济社会做出贡献。

陈大光主席宝石高兴看到集中和高效率的生产模式在河南省乃至全国各地雨后春笋般出现；河南省农村面貌焕然一新，其中59个乡达到新农村标准；人民物质精神生活得到明显提高；社会保障继续改善；政治安全、社会秩序得以确保；传统文化价值得到有效保护与弘扬。

陈大光主席指出，在融入国际和全球化的背景下，越南乃至东南亚地区经济仍面临诸多困难，粮食安全问题日益严峻。农业和优质农产品的发展对实施工业化、现代化和可持续发展的影响巨大。因此，陈大光主席建议各部委行业以及全国同胞奋发图强、再接再厉胜利落实党、政府有关农业、农民、农村和新农村建设的政策主张。河南省乃至全国各地要大力发展高科技农业，向世界各国出口优质农产品，为改善民生和建设祖国家乡繁荣富强做出应有贡献。

籍田节开幕式上，陈大光主席同中央若干部委行业和河南省领导代表已亲自耕田，通过亲身操作农耕机来发起农业机械化运动，鼓励全国各地本着党、政府有关农业、农民和农村的主张大力推动农业工业化、现代化发展。

同一天，越南国家主席陈大光在河南省向胡志明主席以及诸位英雄烈士敬香和敬献花圈；参观汇武蔬果出口责任有限公司产品加工厂等。（越通社—VNA）