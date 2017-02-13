国家主席陈大光出席梅黑帝庙落成典礼及梅黑帝塑像铸造仪式

越通社河静省—越南河静省人民委员会2月12日在禄河县隆重举行梅黑帝庙落成典礼及梅黑帝塑像铸造仪式。



越共中央政治局委员、国家主席陈大光，越共中央政治局委员、政府副总理王廷惠，原越共中央政治局委员、原国会主席阮生雄等一同出席活动。



梅黑帝庙总规划面积约7000平米，坐落在禄河县枚阜乡枚林村。梅黑帝庙拥有越南传统建筑造型，既威武雄壮又古老庄严，充分体现阴阳五行哲理，切合越南民族传统文化。



梅黑帝塑像坐落于禄河县盛禄乡余门海滩旅游区，其规划面积约4.58公顷。梅黑帝塑像用铜铸造，高达6.8米。



梅黑帝庙改造修缮项目落成及梅黑帝塑像铸造项目启动，有助于维护和发扬越南文化与历史价值，培育爱国精神，助推禄河县及河静省乃至全域旅游发展。（越通社-VNA）