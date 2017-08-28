越通社河内——越南国家主席陈大光8月28日下午在河内会见正在对越南进行正式访问的韩国大法院院长梁承泰（Yang Sung-tae）一行。会见时，陈大光高度评价韩国大法院院长梁承泰首次访越的重要意义以及梁承泰与越南最高人民法院院长阮和平的会谈结果为深化两国法院部门的合作关系所做出的贡献。陈大光强调，越南大力支持两国法院部门加强合作，鼓励越南最高人民法院加强与韩国大法院、韩国国际合作机构的合作，旨在学习借鉴韩方有关法院体系的改革和发展的经验。陈大光支持越南最高人民法院与韩国国际合作机构早日制定并实施“加强越南法院的透明度和提高审判质量”项目。陈大光评价说，该项目对越南司法部门具有重要意义，有助于越南继续执行司法改革目标，同时成为越韩两国法院部门开展合作活动搭建桥梁。韩国大法院院长梁承泰强调，韩越战略合作伙伴关系日益蓬勃发展，两国人民在文化和历史方面有很多相同之处。在此基础上，韩国大法院不断与越南最高人民法院加强合作，双方各级代表团互访频繁，共同分享司法领域的经验，从而巩固个加强各合作领域的信任。梁承泰强调将努力为推动两国法院部门的合作关系的发展作出积极贡献，希望陈大光为韩越两国法院部门开展实施各合作项目予以支持。值此机会，陈大光强调，越南欢迎韩国总统文在寅于11月赴越出席在岘港市举行的2017年APEC峰会并对越南进行正式访问。（越通社-VNA）