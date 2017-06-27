越通社明斯克——越通社特派记者报道，当地时间6月26日下午，越南国家主席陈大光在抵达白俄罗斯首都明斯克亲切会见白越友好协会代表和援越的白俄罗斯老战士。会见时，陈大光向同越南人民为争取民族独立和国家统一而并肩作战的苏联老军事专家队伍中的白俄罗斯老战士表示衷心感谢。他强调，越南人民永不忘记白俄罗斯老战士所给予越南的珍贵帮助。越南已举行多项知恩感恩活动，多次迎接俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯等国家老战士重访越南。越白两国传统友谊由两国历代领导及人民精心培育的，是两国推动合作关系发展的稳健基础。陈大光对多年来越白两国在多个领域的友好合作关系不断蓬勃发展感到高兴。两国政治关系继续保持良好发展势头、政治互信得以巩固，两国高层代表团互访频繁，在国际舞台保持紧密配合；两国经贸、国防安全、科技、文化、旅游、教育培训以及各地方合作关系取得积极进展。值得一提的是，《越南和欧亚经济联盟自由贸易协定》已经生效，为两国经贸投资合作注入动力。越白首家汽车制造联营公司将于月底投入运营。今年5月，白俄罗斯文化日在河内市和老街省举行。陈大光高度评价白越和越白友好协会近期在举行增进两国人民团结、相互了解和交流等多项活动的积极作用。他希望白越和越白友好协会加强交流和分享经验，尤其是教育两国青年一代继续继承、维持与弘扬两国友好关系传统。白越友好协会代表和援越的白俄罗斯老战士对越南人民在国家建设与发展事业中所取得的成就表示祝贺。他们表示，将竭尽全力推进两国人民关系日益密切，让越南风土人情永远留在每个白俄罗斯人民心目中，从而推动两国友好合作传统和多个领域的合作不断向前发展。同一天晚上，越南国家主席陈大光和夫人一行亲切会见越南驻白俄罗斯大使馆全体工作人员和旅白越侨和留学生。陈大光高度评价旅白越南人社群为推动两国友好合作关系所作出的积极贡献。他希望旅白越侨遵守所在国法律，保持团结和互相提供帮助，共同克服生活中所遇到的困难，融入所在国社会，绝对相信越南党和国家的领导等。（越通社—VNA）