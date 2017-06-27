越通社明斯克——应白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科（Alexander Lukashenko）的邀请，越南国家主席陈大光和夫人已率领越南高级代表团于6月26日至28日对白俄罗斯进行正式访问。

越通社特派记者报道，27日上午，亚历山大·卢卡申科在首都明斯克独立宫举行隆重仪式欢迎陈大光一行访白。欢迎仪式结束后，陈大光与亚历山大·卢卡申科举行会谈。

在友好、互相信任和互相了解的气氛中，陈大光与卢卡申科已互相介绍彼此国情，就双边关系有关问题、共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

陈大光强调越南始终重视巩固和发展与白俄罗斯在多个领域的传统友好合作关系。

卢卡申科高度评价越南近期在国家建设与发展事业中所取得的巨大成就，强调白俄罗斯一直将越南视为该国在亚洲的对外政策的优先之一，对越南承办2017年APEC会议表示欢迎，预祝越南成功举办该会议。

陈大光和卢卡申科对越白两国在各领域的合作取得积极进展感到满意，强调决心巩固和推动两国传统友好关系和多方面的务实合作走向深入，符合两国利益，双方共同努力尽早将两国合作关系提升到新台阶。

双方一致同意保持各级代表团，特别是高级代表团互访，从而增进政治互信，通过两国国家、国会、各部门和地方等渠道推进合作，在联合国、不结盟运动等多边场合上加强合作，为维护各自国家的利益和安全做出努力，为一个和平、稳定与繁荣的世界而奋斗。

双方已就推动两国经贸与投资不断发展的具体措施进行讨论并达成一致。 双方一致同意配合有效展开《越南与欧亚经济联盟自由贸易协定》和《越南与白俄罗斯关于在越南境内合作生产机动车的议定书》，推动两国经贸合作突破性发展，力争在未来两年将两国双边贸易额提升到5亿美元，研究扩大两国发展潜力巨大的农业领域的合作范围。陈大光和卢卡申科对两国首个汽车制造联营已成立并于今年底投入运作感到高兴。

双方一致同意努力落实好2016—2018年越白两国在经济、科学、教育和文化等领域的合作计划，继续有效开展防务安全领域的合作，为两国各地方开展合作实现互利共赢创造便利条件。陈大光对白俄罗斯今年5月份在越南河内和老街省举行白俄罗斯文化日表示欢迎，希望双方加强文化和体育交流。

陈大光和卢卡申科高度评价双方努力为两国公民出入境和推动旅游合作等创造便利条件。

陈大光感谢白方领导和各级政府已帮助旅白越南人社群，希望今后白方继续为旅居该国越南人生活、工作和经营、有效融入驻在国社会和为巩固两国民族友谊做出积极贡献等创造便利条件。

就共同关心的国际问题交换意见时，两国领导已阐明对许多国际和地区问题的立场，其中强调联合国作为维护国际和平与安全、可持续发展等工作中的主导机制的核心作用，支持继续提高联合国运作效率。



卢卡申科强调支持越南关于有关各方共同参与以和平方式来解决包括东海争端在内的领土争端，不使用武力或以武力相威胁等的立场，对尽早达成“东海行为准则”(COC)的各努力表示欢迎。

卢卡申科表示相信陈大光此次访白将为推动白越两国在多个领域的合作注入新动力，为推动两国关系更上一层楼，满足两国人民的愿望和利益，为地区乃至世界和平、稳定、合作与发展做出贡献等奠定坚实的基础。

会谈结束时，陈大光和卢卡申科已签署并发表《越南社会主义共和国与白俄罗斯共和国关于全面发展和深化伙伴关系的联合声明》。

两位领导还出席两国各部门之间的9项合作文件签字仪式：



越南政府与白俄罗斯政府关于在越南境内合作生产机动车的议定书修订的议定书；

越南科学技术翰林院与白俄罗斯国家科学翰林院关于科学与技术合作协议；

越南科学技术翰林院与白俄罗斯国家科学翰林院合作协议；

越白政府间军事技术委员会的运作规则；

越南公安部与白俄罗斯内务部关于去度假的干部代表团互访的合作备忘录；

越南文化体育与旅游部同白俄罗斯体育与旅游部关于体育体操领域的合作协议；

越南自然资源与环境部与白俄罗斯自然资源与环境部在地质领域的合作备忘录；

老街省与布列斯特州的合作协议；

越南海防市与白俄罗斯维贴布斯克州的合作备忘录。

当天上午，陈大光与卢卡申科已共同会见记者，通知了会谈结果。

卢卡申科强调，在两个民族友谊的基础上，白俄罗斯将越南视为长期合作伙伴之一，两国已就加强双方合作，加强代表团互访和各地方的合作达成共识。

卢卡申科高度评价双方经贸合作取得可喜进展。两国领导一致同意今后几年将两国双边贸易额提升到5亿美元，双方将互相加大对对方国家的出口力度。双方还考虑在对方国家领土上实施共同项目。他同时相信白越两国在各合作领域将取得新进展。

陈大光表示，两国领导已就推动双边贸易交流，实现贸易平衡、扩大两国投资合作的措施交换意见。双方强调了《越南与欧亚经济联盟自贸协定》的重要性，一致同意积极开展该协定，努力实现双边经贸合作突破性发展。

当天，陈大光与卢卡申科已在明斯克独立宫植树留念。 （越通社—VNA）