国会主席阮氏金银莅临槟椥省调研

越通社河内——1月17日下午，越南国会主席阮氏金银同槟椥省领导已莅临该省若干单位和地方，了解当地居民的生活情况。了解槟椥省军事指挥部干部与战士的生活和工作情况时，国会主席阮氏金银对他们所付出的努力予以高度评价，同时为战士们分担远离家乡执行国家交付的任务等的困难。阮氏金银向该省军事指挥部全体干部和战士致以新春祝福，并希望，战士们将继续努力胜利实现当地经济社会发展、保障国防安全等的任务。值此之际，阮氏金银主席还走访慰问永隆省天主教教区主教黄文亥，参观梁贵（Lương Quới）椰子加工有限公司生产链等。同一天阮氏金银主席出席在槟椥省榕淳县（Giồng Trôm）榕淳乡举行的四所小学、两所医务所、九座桥梁工程、农村道路和100间情义屋等工程交接仪式。阮氏金银表示希望，上述工程项目将有助于当地居民过上更好的生活，努力脱贫济困。（越通社-VNA）