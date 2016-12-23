国会主席阮氏金银会见韩国和伊朗驻越大使

越通社河内——12月23日，越南国会主席阮氏金银在国会大厦会见前来拜会的韩国驻越大使李赫（Lee Hyuk）和伊朗驻越大使萨利赫•艾迪比（Saleh Adibi）。



在会见韩国驻越大使李赫时，阮氏金银对越翰战略合作伙伴关系呈良好发展势头表示高兴，并强调，目前韩国继续是越南最大投资来源国，第二大官方发展援助资金来源国和第三大贸易伙伴。越翰自由贸易协议得以签署并落到实处，加上两国刚签署有关韩国接受越南劳动者的备忘录被期待将进一步推动两国合作关系迈上新台阶。



阮氏金银表示，两国议会及各级部门之间的交流与合作不断取得新进展，且高度评价两国友好议员小组在促进两国关系中所扮演的角色。



李赫表示，越南与韩国拥有诸多相同之处，在两国政治、经贸投资关系不断发展的同时，两国民间交流也取得丰硕成果，其就是促进两国关系发展的重要因素。韩国政府和韩国驻越大使馆将努力寻找措施，提高进口越南商品的比例，确保越韩贸易均衡发展。李赫表示，越韩自由贸易协议实施一年来已为两国经贸合作关系注入强劲动力。2016年11月份，两国双边贸易额达140亿美元，相信两国政府已提出至2020年将两国双边贸易额达700亿美元的目标有望实现。2017年是两国建交

25周年，李赫希望双方密切配合，为两国举办各项庆祝活动做好准备。

*会见伊朗驻越大使萨利赫•艾迪比时，阮氏金银强调，越南始终重视发展与伊朗的关系，愿同伊朗促进各领域合作。阮氏金银强调，双方应协调配合，落实好两国高层所达成的协议，其中包括促进高层及各级代表团互访。阮氏金银建议伊朗支持越南竞选联合国安理会非常任理事国（2020-2021年任期），致力实现将两国双边贸易额提升为20亿美元的目标，同时为越南军队电信集团（Viettel）、国家石油集团在伊朗开展投资项目，以及配合开展新种水稻种植试点项目创造便利条件。



萨利赫•艾迪比高度评价越南国会在决定国家重大事务中所发挥的作用，希望今后两国加强议会间交流与合作。



萨利赫•艾迪比强调，伊朗十分重视发展同越南的关系，伊朗在生物、纳米技术等科技领域取得积极成效，希望双方在这些领域开展合作。（越通社-VNA）



