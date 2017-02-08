国会主席阮氏金银会见老挝总理通伦•西苏里

通伦•西苏里感谢阮氏金银主席拨冗会见，同时对越南向老挝所提供的有效和巨大帮助表示感谢，同时向阮氏金银主席介绍越老政府间联合委员会第39次会议取得的结果。他强调，老挝政府将同越南政府紧密配合，指导两国有关部委、行业及地方政府有效落实两党、两国高层领导人所达成的共识和此次会议上所达成的协议。

通伦·西苏里希望越南国会支持推进两国领导人所达成各项协议，从而推动两国经济社会合作关系不断向前发展。

阮氏金银主席高度评价通伦•西苏里赴越南出席越老政府间联合委员会第39次会议，同时表示越南国会一直关注、跟踪并高兴地看到老挝人民近期所取得的成就，同时相信老挝党、政府和人民将胜利落实老挝人民革命党第十次全体代表大会决议和第8个五年计划（2016-2020年）社会经济发展计划。



阮氏金银主席高度评价由越老两国总理共同主持的越老政府间联合委员会第39次会议的结果并强调，越南国会将同老挝国会紧密配合，为两国政府有效开展 两国高层所达成的共识创造便利条件，同时协调联动为两国各经贸投资合作项目以及双方在底9次会议所达成的共识提供便利，从而为胜利实现两国政府2017年 合作计划做出贡献。

值此机会，阮氏金银主席向通伦•西苏里通知越老两国国会的良好合作成果。值得一提的是，2017年里，双方将联合举办两国建交55周年暨《越老友好 合作条约》签署40周年等的纪念活动。（越通社—VNA）