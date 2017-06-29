嘉莱省是富有传统文化特色的地方，其中，土锦纺织工艺与当地各民族同胞物质和精神生活息息相连。然而，近年来，其他文化类型的涌入导致土锦纺织文化濒临埋没失传危机。在此背景下，嘉莱省民间艺人们正在不断努力保护与弘扬这一传统文化特色。



10多年来，织布机再度成为嘉莱省得多县戈拉乡妇女们熟悉不过的工具。不需要下田耕作的时候，她们都会争取时间坐在一起，织出色彩鲜艳、花纹精致的土锦，为西原地区带来一种富有文化内涵的土特产。



自从戈拉乡的土锦纺织业得到恢复以来，当地妇女们多了一份兼职，既有效提高收入，又为保护濒临失传危机的传统土锦纺织工艺做出贡献。该乡里最热衷于保护传统土锦纺织工艺就是莫鲁艺人。2006年，由她一手创建的戈拉乡农业与土锦纺织合作社正式投入运行。



经10多年投入运行，戈拉乡农业与土锦纺织合作社逐渐在市场上站稳了脚跟，其产品遍布西原地区各省并有望进军国际市场。截至目前，该合作社创造了300多个就业机会，为改善当地少数民族同胞的生计做出重要贡献。（越通社-VNA）