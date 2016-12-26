哥伦比亚籍女旅客涉嫌运输毒品被刑拘

涉嫌运输毒品被刑拘的 哥伦比亚籍女游客Soracipa Monroy Claudia Stephanny（图片来源：越通社）

越通社胡志明市——12月26日，胡志明市公安局毒品罪犯侦查警察办公室（PC47)代表人透露，因涉嫌运输毒品, 一名国外女游客被刑事拘留。



据悉，以上犯罪嫌疑人是哥伦比亚人，护照名为Soracipa Monroy Claudia Stephanny，1995年出生。该对象乘坐的迪拜飞往胡志明市航班于12月25日晚上8时抵达新山一机场。机场海关的旅检官员在为游客办理入境手续过程中查收了1.6公斤毒品。



目前，胡志明市海关局新山一国际机场口岸海关分局已将这名犯罪嫌疑人以及相关档案及物证移交胡志明市公安局毒品罪犯侦查警察办公室处置。据初步调查结果，犯罪嫌疑人应某一美国人的委托将以上1.6公斤毒品从哥伦比亚首都波哥大经巴西和迪拜配送至胡志明市一家酒店。



目前，有关职能机构正加紧对该案件展开进一步调查。（越通社-VNA）



