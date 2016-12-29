越通社河内——越南祖国阵线中央委员会常委会和旅居海外越南人国家委员会日前在河内联合举行2010-2016年工作协调配合计划总结暨讨论2016-2020年工作协调配合方向会议。越共中央政治局委员、越南祖国阵线中央委员会主席阮善仁，越共中央政治局委员、政府副总理兼外交部长范平明出席会议。会议指出，2010-2016年，越南祖国阵线中央委员会常委会和旅居海外越南人国家委员会之间的协调配合取得了众多积极成效。双方在核查、制定、修改、补充和完善各法律文件，有效宣传相关主张、路线、政策与法律。组织多项务实有效的活动，呼吁旅居海外越南人携手共建国家。范平明在会议上表示，将来，两个机关应贯彻落实好越共中央政治局、中央书记处有关继续加强党对旅居海外越南人工作的领导，注重落实民族大团结。协调核查、修改、补充相关政策和法律，为协助旅居海外越南人稳定生活、融入当地社会提供便利条件。阮善仁在会议上提议，双方继续紧密配合协调，互相通报各自方的情况和相关文件，共同提出建议，指导和监督相关工作，共同维护旅居海外越南人的合法权益和正当利益，协助他们巩固法律地位，确保长期稳定在所在国生活。值此之际，越南祖国阵线中央委员会和外交部向在2010-2016年工作协调配合计划落实过程中取得优异成绩的24名个人颁发奖状和纪念章。（越通社-VNA）