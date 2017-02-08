各省、中央直辖市省委、市委和中央直属机关党委报告员工作会议在河内市举行

越通社河内——越共中央宣教部2月8日在河内举行各省、中央直辖市省委、市委和中央直属机关党委报告员2月工作会议。会上，与会代表听取关于越共中央总书记阮富仲对中国进行正式访问、推动越共中央政治局有关学习和实践胡志明主席思想道德榜样的5号指示精神落到实处等问题。关于今后宣传方向，越共中央宣教部常务副部长梅文宁希望各省、中央直辖市省委、市委和中央直属机关党委继续大力推动越共中央政治局5号指示的宣传力度。关于越共中央总书记阮富仲对中国进行的正式访问，梅文宁表示，各省、中央直辖市省委、市委和中央直属机关党委要充分把握关于此次访问结果和意义的宣传资料，并加大对干部、党员的宣传力度。阮富仲总书记此次访问是党和国家的重要外交活动，是越共十二大召开以来越南最高领导人首次访华，将越南独立、自主、国际关系多样化、多边化的对外路线落到实处，推动与重要合作伙伴的合作关系走向深入，为建国卫国事业创造便利条件。此外，报告员们应宣传关于此次访问的成功及其对越中两国合作关系的重要战略性；强调此次访问的突出亮点，双方所达成的各项共识，从而增强双方友谊与政治互信，深化两国在各个领域的务实合作，维护海上和平与稳定，推动越中两国合作关系持续健康发展。（越通社——VNA）