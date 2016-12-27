台风“洛坦”袭击菲律宾造成至少3人死亡

越通社河内——菲律宾警官及官员12月16日公布，台风“洛坦”（Nock-Ten）袭击首都马尼拉南部各省造成至少3人死亡。



阿尔拜省省长比查拉（Al Francis Bichara）透露，以上遇难者为1名57岁男性及1对70余岁夫妇。狂风夹着暴雨导致线路中断、众多学校以及行政机构暂停工作。阿尔拜省及周边各省大面积停电。



菲国灾难协调委员会（NDRRMC）表示，目前，该台风正以每小时20公里速度前往吕宋岛西部及西北部；预计12月28日离开该国。与此同时，该国气候地质及天文机构透露，该台风呈现减弱趋势，风速为每小时130公里。



据菲国灾难协调委员会的报告数据，为达成零伤亡的目标，该局已疏散383097名居民。



菲律宾时常受到台风的影响。每年大约有20次台风和暴雨袭击菲律宾，其大多来自太平洋，导致巨大的生命财产损失。2013年11月，台风“海燕”袭击了该国中部地区,造成了7350人伤亡。（越通社-VNA）