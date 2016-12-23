古巴工作代表团赴芹苴市考察了解投资商机

芹苴市人民委员会副主席武成统为贝纳博·加西亚 总领事赠送纪念礼物 （图片来源：越通社）

越通社芹苴市——12月23日，芹苴市领导同由古巴驻胡志明市总领事贝纳博·加西亚（Bernabe Garcia Valido）为首的古巴工作代表团举行座谈。



会上，贝纳博·加西亚强调，越南一向是古巴的兄弟和战略伙伴。将来古巴将加大与越南九龙江三角洲在农林产品、旅游、药品、生物技术等领域的合作力度。



贝纳博·加西亚向芹苴市领导和企业介绍了陪团的古巴企业实力和发展情况，以及越南企业对古巴投资时需要关注的事项等。



目前，古方呼吁越南九龙江三角洲企业对古投资的领域包括旅游、高科技农业、药品和生物技术等。贝纳博·加西亚指出，对旅游领域，古方呼吁对建设高档酒店、高尔夫球场、娱乐休闲区等。



芹苴市人民委员会副主席阮青勇高度评价相信古巴和九龙江三角洲地区今后将要开展的贸易合作的可能性及必要性。芹苴市希望未来将有更多古巴企业赴该市投资兴业。（越通社-VNA）



