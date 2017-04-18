越通社河内——4月18日，越南外交部在河内市举办题为“发挥媒体在宣传东盟共同体的作用”的研讨会，旨在向媒体介绍有关东盟共同体的信息和资料，从而大力宣传东盟共同体，使人民群众充分意识到东盟共同体带来的利益。至今，东盟几乎在所有领域达成了数百项协议和承诺，诸如：消除东盟内部的关税壁垒和技术壁垒；投资自由化、便利化；货物通关和人员往来便利化；教育合作；劳动力自由流动; 学历互认；旅游便利化等。在研讨会上致开幕词时，越南外交部副部长、东盟高官会（SOM）越南代表团团长阮国勇强调，历经50年的发展历程，东盟目前已成为一个共同体和最成功的一个区域性组织之一。东盟正积极发挥所取得的成果和深化东盟互联互通进程，面向建成一个基于规则，为人民服务和以人为中心的东盟共同体。阮国勇表示，各部委及行业应把东盟合作视为优先领域，需要企业和人民的参与与配合。此外，媒体在这一进程发挥重要作用，是向人民宣传东盟共同体利益的桥梁。会上，来自工贸部、交通运输部、文化体育旅游部、劳动荣军社会部等代表深入探讨关于东盟经济合作、关税优惠政策、东盟交通运输合作、东盟一体化倡议、东盟旅游合作、东盟移民劳工、东盟学历互认等方面的内容。（越通社-VNA）