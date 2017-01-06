印度驻越大使：印度承诺将越印关系迈上新高度

越通社河内——值此越南印度建交45周年（1972.1.7-2017.1.7）之际，印度驻越南大使帕尔瓦塔纳尼·哈里什（Parvathaneni Harish）就两国合作关系的发展接受了越通社记者的采访。哈里什就越印合作关系的发展做出评价时表示，由胡志明主席与贾瓦哈拉尔·尼赫鲁总理亲手缔造和两国历代领导维护及培育的传统友好和多方面合作关系不断得到发展。2017是两国纪念建交45周年暨战略伙伴关系建立10周年（2007-2017年）之年。两国关系在印度总理纳伦德拉•莫迪于2016年9月访越期间提升为全面战略伙伴关系已为推动两国关系全面发展注入强大动力，是越印友好传统长期关系的充分体现。近几年来，两国高层领导保持频繁互访，特别是两国立法机构的关系保持良好发展态势。两国也成立双方合作机制。在互相信任和互相了解的基础上，双方就双边关系及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，达成广泛共识。越印两党、两国、政府、立法机构等高级领导和两国人民的关系正保持良好发展势头。印度承诺将越印关系迈上新高度。哈里什说，两国领导人已强调，加强双边经济合作是两国战略目标。越印双边贸易增长迅速，目前两国双边贸易额为80亿美元，并力争至2020年将实现达到150亿美元的目标。印度不断扩大对越南的投资力度，目前印度对越投资总额为12亿美元。印度已确定印越两国优先的合作领域包括电气化、电力、可再生能源、基础设施建设、旅游、纺织服装、制鞋、药品与医疗服务、信息技术、电子、农产品、化学物品、机械设备、辅助工业等。谈到越南在印度“东向行动”政策中的地位，哈里什表示，2017年也是印度与东盟建交25周年。自1992年以来，印度已成为东盟的对话伙伴，双方关系于2012年提升为战略伙伴。越南是印度“东向行动”政策中的重要支柱之一。该政策中强调印度在东亚地区各邻国的重要性并提出对这些国家的优先。越南是2015-2018年阶段东盟—印度关系的协调国，这也为两国密切合作提供便利。印度承诺向东盟提供10亿美元的贷款，加强印度与东盟数字连接。同时，印度高度重视发展与越南的合作关系，并支持区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）。哈里什谈到双方在未来应采取实现越印全面战略伙伴关系的措施时表示，将两国关系从战略伙伴关系提升为全面战略伙伴关系是越印合作关系的信任和重要性的充分体现。这也强调两国在国防安全领域的双边关系以及两国为建立一个繁荣、合作、稳定与和平的地区作出重要贡献的共同愿望。双方承诺实现双向贸易额提升为150亿美元的目标，解除两国的贸易壁垒，同时加大对各重点领域的投入力度。2016年9月对越南进行正式访问期间，印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）公布将为越南提供5亿美元的援助，来加强两国国防工业合作。越捷航空（Vietjet Air）计划于2017年将开通从越南至印度的直达航线。两国在金融银行领域的合作也得到加强，有助于进一步加深双边经济合作关系。印度银行于2016年在越南胡志明市开设分行并于2017年1月获得国际外汇经营许可证，因此将为对越投资的印度企业提供协助。印度对越南的投资领域包括信息技术人力资源开发、英语教学、企业经营能力发展、科学技术等。两国还开展和平利用核能、和平探索外层空间等的合作。两国须进一步增强民间交流，旨在促进旅游和文化交流合作。在河内设立的印度文化中心将为越南人民了解有关印度旅游和文化的信息创造便利条件。此外，印度驻越大使馆已为越南公民提供多分奖学金。目前，印度技术经济合作项目（ITEC）每年为越南提供150份奖学金，与此同时，越南学生还通过两国教育交流计划 (EEP)、湄公河-恒河合作计划等获得奖学金。哈里什表示相信，越印两国全面战略伙伴关系将落到实处并为两国和两国人民带来实实在在的利益。（越通社—VNA）