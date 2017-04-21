印度文化中心在河内正式落成

正在访越的印度对外事务和国务部长库马尔·辛格大将（Vijay Kumar Singh），印度驻越南大使帕尔瓦塔纳尼·哈里什（Parvathaneni Harish），越南文化体育旅游部副部长黎庆海等出席。



在仪式上，库马尔·辛格感谢越南政府和文化体育旅游部为印度驻越大使馆成立该中心提供便利条件。 库马尔·辛格强调，在越南民族争取独立斗争中，印方一直与越南并肩和给予支持，印度文化中心在河内正式成立充分证明两国关系发展良好。该中心将为保护与弘扬两国一直以来努力保留的文化遗产价值作出贡献。



黎庆海表示，河内印度文化中心成立是越印两国合作关系的新发展步伐，体现两国在文化领域的合作关系取得有效进展。该中心将为向越南人民介绍印度风土人情和形象，促进两国文化交流与旅游合作做出努力，有助于巩固与促进越印两国友好合作和全面战略伙伴关系。（越通社-VNA）