印尼力宝集团欲对胡志明市医疗领域进行投资

越通社胡志明市——印尼力宝集团（Lippo Group）首席执行官Dr.James T Riady 4月17日与胡志明市人民委员会副主席阮氏秋进行工作会议时表示，该集团希望通过合作建设医院及提高癌症、心脏、神经等方面疾病的治疗能力来加强对胡志明市医疗领域的投资。James T. Riady认为，这是该集团具有优势的领域，他希望在未来医疗投资比重占GDP的8至10%的背景下，越南医疗领域将加大发展。据他所知，目前越南医疗投资比例仅占GPD比重的2%。印尼力宝集团关注的投资方式是公私合营模式（PPP）。印尼力宝集团共开设28家医院且在缅甸、中国、新加坡、日本、印尼开有多个医疗所。2017年本集团预计将在多个国家投资新建15家医院。胡志明市人民委员会副主席阮氏秋表示，目前胡志明市正在聚焦专科医生队伍培训及建设一些专科医院，在第9郡投资建设大型肿瘤医院并预计在2018年投入运作。此外，本市也正在完善投资建设受伤整形医院的各个手续。本市主张加强社会化，促进现代医疗基础设施、技术转让、医生队伍培训等方面的引资工作，旨在满足老百姓的看病需求。与此同时，胡志明市也正在发展家庭医生模式。（来源：《越共电子报》）