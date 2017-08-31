越通社比勒陀利亚——越通社驻比勒陀利亚记者报道，值此越南八月革命暨9·2国庆节72周年之际，越南驻南非大使馆举行隆重的纪念典礼。南非国际关系与合作部非洲事务司司长爱德华·索利萨·马卡亚（Edward Xolisa Makaya），驻南非国际外交使团团长波科（M’Poko）大使与南非各部委行业代表同旅居南非越南侨胞等400多名代表出席活动。越南驻南非大使武文勇致辞时强调，1945年9月2日，胡志明主席宣读《独立宣言》，郑重地向全国人民和全世界宣布越南民主共和国成立。72年来，在越南共产党的领导下，越南人民为保护独立自由和领土完整，同时营造国家建设与发展的便利环境付出了不懈努力，并取得诸多发展成就，为维护地区和世界和平稳定作出积极贡献。武文勇强调，越南党和政府一向重视促进越南与南非的全面伙伴关系，希望两国在经贸、教育、国防、安全、环保等各个领域的务实合作继续取得实效。目前，越南与南非两国多方面合作关系，尤其是经贸合作呈现蓬勃发展势头，2016年双向贸易额达12亿美元，2020年该数字有望提升至30亿美元。南非国际关系与合作部非洲事务司司长马卡亚强调，两国应在越南共产党与南非非洲人国民大会(ANC)良好的政治关系的基础上进一步扩大贸易、旅游、国防、环保等双方具有潜力和需求的领域合作规模。马卡亚希望越南向南非分享农业发展和扶贫济困等经验，并在联合国、南部非洲发展共同体、东盟等国际场合上继续与南非紧密配合。（越通社-VNA）