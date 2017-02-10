南苏丹巡逻路上的难忘纪念

越通社河内2月10日——为了每一次长时间巡逻顺利进行，筹备工作是非常重要的。因为在这个冲突仍发生的国家上，任何问题都可能发生。交通条件以及路上的艰险都让任何差错也要等至少一天才能收到基地的帮助。多次车辆发生事故，巡逻团要吃地方居民的玉米、木薯等待救援。上述是越南维和军官在南苏丹执行维和任务时所分享的考验。联合国驻南苏丹维和特派团负责保卫东、西、南、北四个分区上的居民，总面积达60万平方公里。在12千军事、警察和民事人员中有来自45个国家的212名联络军官，他们被视为特派团的“耳目”。联络军官的任务除军事观察外，还担任负责联络各派团、地方官职和人民。为了完成上述综合任务，联络军官的一个必要工作是参加保卫单位的巡逻活动。对于联络军官而言，巡逻之前的筹备事项包括牙签、药品到吊床、帐篷和装设备等。联络军官所来的地方自然条件非常恶劣，如果不提前做好各方面准备，就不能应对路上的种种不测。“我首次参加巡逻兼护卫联合国车团，路段长达三百公里，要走8天才到达目的地。回归路上，联络军官和保卫单位的车辆都发生事故，不能自己行走，只好等待基地的救援”——越南联络军官阮文恒大尉分享。联合国驻南苏丹特派团的联络军官可称为“说客军官”，此言不差，因为有了他们，巡逻团的行走变得更顺利。“UNMISS moves on MLOs”（联合国驻南苏丹特派团行走都依靠联络军官）这句话已反映联络军官的重要作用。在南苏丹，政府军和反对派都设有检查站。联络军官享有自由行走和免除各款费用。但是，有的时候，联络军官用道理、法律依据来说服，有的时候个人灵活、感情和威信才是有效的通行办法。阮文恒大尉表示，检查站的兵士大部分都按“感触”行事。 有一次，他们在由反对军管辖地盘上进行巡逻时，政府军检查站兵士怀疑联合国给反对军运输武器，并要求搜查巡逻团的车辆。当时，巡逻团坚决反对，因为其严重侵犯联合国的财产。双方谁也不肯让步，所有办法都无效，最后联络军官要“拖”与政府军一个指挥员的“友好关系”，巡逻团才能通关。据统计，在南苏丹只有2%陆路得到关心维修。交通条件非常恶劣。为了互相鼓励完成任务，越南联络军官将在这些道路上的巡逻视为“免费越野”。阮文恒大尉讲：“雨季，这里的巡逻路像一条小河一样铺满水，开车就像驾驶潜艇。”习以为常，越南联络军官和特派团每个人员都对每个恶劣路段了如指掌。对他们来说，在这些路段上开车既是执行任务，也是像越野车手那样松弛紧张情绪。特派团巡逻车团走过每一个地方，路上居民都高高兴兴地挥手迎接。小孩子们好像忘掉日常饥饿，跟随着车团大喊着：“Hello UN! Hello UN!"。走到哪里，巡逻团都受到地方人民支持和迎接，并多么希望通过巡逻团，他们关于粮食、生活水、卫生和教育等的方面的需求能够传到特派团领导。许多人对我们越南联络军官保持着非常友好的态度。阮文恒大尉讲：“有一次巡逻团到一个刚被战争破坏的荒村，村长看到越南军官军装上印有越南字幕，就很自然地表白他对越南的感情：‘我们爱越南。你们越南是一个英雄的国家’。”（来源：越南《人民军队报》）