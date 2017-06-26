南定省第一个蛤蜊集装箱最近刚从加工厂直接出口到欧洲市场，为当地蛤蜊乃至水产养殖、加工于出口行业带来巨大机遇。这一结果表明，食品卫生安全仍是实施蛤蜊以及水产品可持续发展的关键因素之一。



经过一年多的兴建基础设施、安装设备和根据客户标准完善各项手续等时间，这家公司已成功向欧洲市场出口第一批蛤蜊产品，出口总量达22吨。包装在专用盒子里的蛤蜊得到速冻，使其在整个运输和销售过程中处于“冬眠”状态。因此，即使不使用食品保存剂，蛤蜊产品也依然保持原有的新鲜程度及营养成分。预计，6月份，该公司可向欧洲市场出口6个冷冻蛤蜊集装箱，并将出口量逐渐提升。



多年来，南定省蛤蜊产品主要服务于国内需求和向中国出口。为了打入欧洲市场，除了安装能够满足该市场苛刻要求的生产工艺流程外，原材料也是越南企业不得忽视的关键因素之一。



南定省正在建设和完善双壳软体生产、加工、销售链；向养殖户宣传关于水产可持续养殖流程和双壳软体生产、收获、保管与加工技术。



南定省是越南北部地区具备生产满足欧洲标准蛤蜊产品的能力的三个地方之一。第一批蛤蜊产品成功打入欧洲市场为该行业带来巨大机遇。这同时是南定省为扩大销售市场、制定水产品可持续发展方向等所迈出的新步伐。（越通社-VNA）