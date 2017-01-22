努力让海防市旅游业“起飞”

越通社河内——此前，海防市因交通不便不是游客，特别是时间很少的游客最理想的旅游目的地，其理由是如果选择坐飞机赴海防市旅游，他们将抵达内排国际机场，然后要花3个小时坐汽车、火车等交通工具来到海防市。

从2016年，吉卑国际机场和河内—海防高速公路正式竣工投运已减少了游客坐车或坐飞机时间。来自泰国、韩国或国内胡志明市、芽庄、富国和大叻等城市的国内外游客如果选择坐飞机来到该市旅游，他们可以乘坐直达海防市的航线。如果，坐车从河内到海防，他们坐车时间已缩小为1小时30分钟。

除了交通运输便利化外，该市旅游领域管理机关所付出的努力和各投资者加大对该市的投资已让海防市发展成为许多游客知晓的旅游目的地。

2016年，海防市旅游局从该市文化体育与旅游局分开成立。该市旅游局已举行“海防旅游：现状与措施”研讨会。研讨会上，全国旅游一流专家已向该市提出关于旅游推介、制定特殊旅游产品等的宝贵意见和建议。吉海县——海防市最具吸引力的吉婆岛行政管理单位已举行冬季最具吸引力目推介活动，如吉婆国家公园生态旅游、休养和探索活动。 Vingroup、Sungroup和欣蓝等大集团已赴吉婆开展各投资项目。

最近在有关海防市旅游发展研讨会上，越南旅游总局旅行司司长阮贵方表示海防市应将旅游业视为经济发展的“助推器”产业，加大对旅游的管理工作，注重健全旅游局组织机构，确保工作人员队伍具有足够能力来实现该市关于旅游主张和规划。关于发展旅游产品，海防市应明确具有优势的旅游产品发展方向，如高吉婆岛级海洋休闲旅游等。（越通社—VNA）