加强河内市与美国犹他州的合作对接

河内市人民委员会主席阮德钟表示，今年7月访美期间，犹他州的迅速发展及其别具特色的文化和信仰给他留下了深刻的印象。特别是，仅在170年的时间内，犹他州政府和人民通过应用现代科技却把一个枯燥的沙漠变成如今富裕繁荣发展的地方。犹他州也成为美国最成功渡过2008年金融危机的一州。

座谈会上，阮德钟向赫伯特一行介绍 河内市经济、社会和文化的发展，并表示希望，访越期间，犹他州代表团成员不仅能够感受到河内市古建筑文化之美和当地居民的热情好客之心，而还可以见证该市的革新及其和谐发展的愿望，力争成为活跃、现代和可持续发展的城市模式。

阮德钟表示，河内市将本着互利共赢、以人民和企业为服务对象等精神，将为赴河内投资的外国企业提供便利条件。

阮德钟同时表示希望，犹他州州长在未来将充分发挥促进犹他州乃至美国各地政府和企业与河内市的合作活动的桥梁纽带作用，进一步实现双方达成的协议内容，致力于两个地方和两国的共同利益与繁荣发展。

赫伯特强调，河内市与犹他州有着许多相同之处。他说，从犹他州渡过金融危机的成功经验来讲，劳动者的勤劳和技能是重要的因素。因此，急需加强职工技能培训，从而才能满足市场竞争力的需求。犹他州政府通过减税、简化行政手续、精简各级政府机构等措施，为赴该州开展投资合作活动提供便利条件。

赫伯特表示，尽管经济增长位居美国第一，但犹他州却拥有员工人数量最少的地方，其就是该州走向成功之路的基础。

座谈会结束后，阮德钟与赫伯特签署了河内市人民委员会与犹他州政府关于建立友好合作关系的备忘录。（越通社—VNA）