加强北部重点经济区发展合作

越通社河内——北部重点经济区是全国政治、经济、文化和科技中心。该地区各省市经济社会发展具有巨大意义，有助于推动红河平原和全国经济社会发展事业。北部重点经济区包括河内、兴安、海防、广宁、海阳、北宁、永福等7个省市，其拥有地理位置、基础设施结构体系等潜力和优势，有助于促进其他地区发展。上述7省市同时也是国际合作、吸引外资、经济社会发展事业与加强巩固国防安全和社会秩序相结合等方面的率先地区。在12月27日举行的2016年北部重点经济区发展合作会议上，各部委行业和省市政府等领导表示，2011-2016年阶段，北部重点经济区在交通基础设施规划与发展、工业和贸易、旅游、农业、文化与体育、医疗卫生、劳动荣军与社会、自然资源、安全秩序管理等领域取得许多突出合作结果。然而，这一结果尚未充分发挥该地区的经济发展潜力。广宁省人民委员会主席阮德龙表示，该地区互联互通最困难的问题就是交通。该省正努力完善高速交通系统，2018年将基本完成到云屯和芒街等地方的高速公路。作为2015-2016年任期北部重点经济区主席，河内市已努力落实各项正式、经济社会发展、国防安全等方面的任务。2016年，河内市经济增长率达8.2%，全国财政收入达173万亿越盾（约合78.6亿美元），新注册企业为2.29万家。河内市人民委员会主席阮德仲表示，北部重点经济区基本完成2016-2020年五年发展计划第一年任务，这是深广融入国际经济的阶段。本着上述结果，河内市呼吁北部重点经济区、红河平原、首都区等地区各省市，其中包括各家企业利用各个商机和地区互联互通工作中的便利条件，创造可持续价值链，并落实各项可持续发展目标。在旅游领域，河内市希望该地区各省市应举行多个活动、会议、研讨会、展览会、旅游展销会等，在旅游推广活动中将各省市文化遗产价值推广活动与旅游产品开发相结合，从而推动各地方经济结构调整过程。（越通社—VNA）